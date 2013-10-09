"Парад медалей" в Либерии

Вручение наград является свидетельством признания в мире профессионализма военнослужащих ВС Украины по их весомый вклад в восстановление и поддержание мира и социально - экономического развития в Либерии.

Поздравить украинских военнослужащих с этим знаменательным событием пришло более 70 гостей, среди которых - руководящий состав Миссии ООН в Либерии , командование многонациональных контингентов , местных органов власти и другие высокопоставленные лица.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Либерии госпожа Кэрин Лендгрен поблагодарила украинского за добросовестное выполнение задач по назначению:

- Мы собрались , чтобы отметить неоценимый вклад личного состава украинского отдельного вертолетного отряда для обеспечения мира и безопасности в Либерии. Граждане Либерии благодарны вам за ту жизненно важную роль , которую вы сыграли при защите долго добытого мира . Ведь поддержание мира представляет собой динамический процесс , и когда была поставлена ​​сложная задача по перемещению отдельной авиационной группы в Кот - д'Ивуар в июле этого года , украинские воины выполнили его профессионально . Мы доверяем наши жизни вам , когда ступаем на борт ваших вертолетов , где всегда чувствуем себя комфортно и надежно. Мы всегда взлетали и приземлювались благополучно благодаря вашим профессиональным навыкам , преданности службе и слаженности . За это я и сама очень благодарна , - отметила она.

С приветственными словами также выступили заместитель специального представителя генерального секретаря миссии ООН в Либерии советник по правам человека Сэмюэль Тамрат , Командующий силами миссии ООН в Либерии генерал майор Леонард Нгонди , Командующий сектора А бригадный генерал Абдулкарим Касиму . По их словам , украинские миротворцы , которые сегодня выполняют задачи под голубым флагом ООН , достойно представляют не только Украины , но и Организации Объединенных Наций. Украинские военнослужащие - высокопрофессиональные , хорошо обученные , эффективные и самоотверженные миротворцы ООН, оказывают помощь тем, кто нуждается, чтобы удержать мир посредством процесса демократических преобразований.

Командир 56- го отдельного вертолетного отряда полковник Петр Плис выразил слова благодарности присутствующим гостям за высокие отзывы и возможность поздравить каждого военнослужащего за вклад в миротворческий процесс в Либерии:

- В этом году Украина отпраздновала 22 годовщину деятельности по поддержанию мира и безопасности , и Миссия ООН в Либерии всегда оставаться весомой частью этого. Мы гордимся тем , что нам выпала честь исполнять свои обязанности бок о бок с коллегами из разных стран мира , в то же время , приобретая опыт , встречать новых друзей. Но вновь и вновь подтверждать то , что Украина - надежный партнер . Нас объединяет одна цель , и эта цель - мир во всем мире .

Кульминацией праздника стало вручение военнослужащим национального контингента медалей ООН "За службу миру".

Полковник Петр Плис вручил почетным гостям памятные сувениры. Впоследствии действо продолжилось на местном аэродроме , где базируется воздушная и спецтехника украинского контингента. Гости осмотрели вооружения и оборудования транспортных вертолетов Ми -8 и боевых Ми -24 , ознакомились с возможностями машин.