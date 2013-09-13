На Харьковщине курсанты летного факультета второго курса впервые выполнили прыжки с парашютом

Следует отметить , что второкурсники выполняли прыжки впервые в жизни , тогда как их старшие товарищи уже закрепляли свои умения и навыки. Все они совершили по 2 обязательных прыжки с высоты 600 метров.

- Перед прыжками курсанты прошли необходимое теоретическое обучение , наземный тренинг и инструктаж , а также подготовку на тренажерах . Поэтому во время практических прыжков они действовали уверенно , - отметил руководитель занятий , начальник парашютно - десантной службы подполковник Руслан Яцко.

После прыжков заместитель начальника летного факультета по воспитательной работе подполковник Михаил Кузнецов поздравил курсантов с успешным приземлением.

Кстати , уже на следующей неделе почти 40 курсантов - вертолетчиков III курса ХУВС исполнят на этом аэродроме свои первые полеты на вертолете Ми -2.