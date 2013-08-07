Руководство проверило состояние пожарной безопасности на арсеналах

По отдельному поручению Министра обороны Украины военнослужащими службы пожарной безопасности Вооруженных Сил Украины совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности на арсеналах Прилуцкого и Ичнянского гарнизонов. Проверка проводилась именно в пожароопасный период, что очень актуально.

При проверке состояния пожарной и техногенной безопасности на арсеналах военнослужащие действовали слаженно, свои обязанности выполняли безупречно, за что получили положительную оценку руководства.

Как отметил начальник службы пожарной безопасности (г. Чернигов) Северного территориального отдела пожарной безопасности подполковник Александр Мерцалов, командование арсеналов уделяет значительное внимание улучшению состояния пожарной безопасности на территории воинских частей. Навыки военнослужащих пожарных подразделений совершенствуются путем объявления учебных пожарных тревог и проведением пожарно-тактических учений.