Американский генерал оценил действия военных во время учения «Репид Трайдент-2013»

Достопочтенный гость ознакомился с инфраструктурой и учебно-материальной базой Международного центра миротворчества и безопасности, организацией и порядком проведения учения «Репид Трайдент», а также посетил отдельные учебные участки. Военнослужащие различных контингентов продемонстрировали практические элементы действий в соответствии со сценарием учения. При осмотре генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес пообщался с солдатами и офицерами разных стран и оценил возможности вооружения и военной техники украинских подразделений. В частности, положительные отзывы высокого гостя получил бронетранспортер Сухопутных войск ВС Украины – БТР-80.

Генерал-лейтенанту Фредерику Бену Ходжесу были представлены действия разведывательного взвода 95-й отдельной воздушно-десантной бригады во время десантирования парашютным способом с вертолета Ми-8 на определенный участок приземления. Также, военными пилотами 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины была проведена практическая фаза тренировки медицинской эвакуации поисково-спасательной группой с применением лебедки. На других учебных участках для высокого гостя была организована презентация лазерной системы имитации тактических действий MILES, которая используется в процессе боевой подготовки украинскими военными. Отечественные инструкторы также продемонстрировали способы противодействия применению самодельных взрывных устройств.

Завершился визит командующего Сухопутного компонента Вооруженных сил НАТО брифингом с участниками обучения.

– Я увидел достаточно для того, чтобы выразить высокую оценку сделанной работе и возможностям Международного центра миротворчества и безопасности. С уверенностью могу сказать, что это международное обучение является ярким примером успешного сотрудничества военнослужащих многих стран, – отметил генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес.

Он выразил убеждение, что в будущем страны, участвующие в международной программе «Партнерство ради мира», примут участие в многосторонних учениях, которые пройдут одновременно на разных полигонах разных стран. Один из сегментов таких учений, по мнению командующего Сухопутного компонента Вооруженных сил НАТО, может принять и провести именно Международный центр миротворчества и безопасности.

Справка. Украинско-американские тактические учения серии «Рапид Трайдент» проходят на территории нашего государства с 2006 года. Главной целью их проведения является подготовка подразделений к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

В этом году в учениях «Репид Трайдент-2013» принимают участие более 1300 военнослужащих из 16 стран, в частности Украины, США, Румынии, Канады, Болгарии, Швеции, Грузии, Азербайджана, Республики Молдовы, Сербии, Польши, Норвегии, Великобритании, Армении, Дании и Германии.

К мероприятию привлечено более 800 единиц вооружения и почти 170 военных автомобилей и боевых машин. Кроме того, для отработки десантной операции и элементов эвакуации раненых с поля боя задействованы 4 вертолета Ми-8 и военно-транспортный самолет АН-26 от Вооруженных Сил Украины, немецкий транспортный самолет С-160.

Стоит отметить, что международные военные учения серии «Рапид Трайдент» уже несколько лет подряд проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности, который два года назад вошел в состав Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Социально-бытовая инфраструктура и учебно-материальная база центра соответствуют современным требованиям. Их объекты дают возможность готовить не только подразделения Вооруженных Сил Украины, но и осуществлять качественную подготовку украинских военнослужащих и многонациональных подразделений для выполнения миротворческих миссий и операций по поддержанию мира за пределами Украины.