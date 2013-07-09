В Одессе продолжается подготовка к активной фазе учений «Си Бриз-2013»

Как рассказал содиректор учений от украинской стороны капитан 1-го ранга Игорь Терехин, одной из основных учебных задач «Си Бриза-2013» является отработка процедур планирования и проведения операции по стандартам НАТО. Поэтому структурная схема штаба учений построена по принципам, принятым в армиях стран-участниц Североатлантического альянса.

– Многонациональный штаб комплектовался офицерами по смешанному принципу, когда в одной команде работают вместе украинские и американские военные, представители других стран, присоединившихся к нынешним маневрам, – рассказал офицер.

На начальном этапе, в течение проведения базовой и предпоходной подготовки, когда происходит боевое слаживание сил, штабом осуществляется контроль и общее руководство всеми мероприятиями, спланированными на этот период, оценивается качество и эффективность их проведения.

В дальнейшем штаб осуществит планирование не боевой эвакуационной операции и операции по безопасности на море с последующим розыгрышем эпизодов подчиненными силами и средствами в определенных районах и на полигонах. Одной из важных функций командного центра на этот период станет генерация неожиданных вводных и оценка решений командиров по изменению внезапной ситуации.

– Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины ежегодно обновляет перечень военнослужащих, которые откомандировываются для работы в составе многонационального штаба учений «Си Бриз» для того, чтобы как можно больше украинских военно-морских офицеров получило опыт действий в международных командных структурах, изучило принципы деятельности штабов стран НАТО, – рассказал капитан 1-го ранга Игорь Терехин.