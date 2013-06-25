Воины-танкисты успешно выполнили стрельбы на Криворожском полигоне

По информации временно исполняющего обязанности заместителя командира 17-й отдельной танковой бригады подполковника Сергея Ялынного, перед началом стрельб воины-танкисты сдали зачеты по основам правил стрельбы, знанию материальной части, провели разведку целей, выполнили нормативы по сборке и разборке пулеметов ПКТ и НСВТ, а также были проинструктированы о соблюдении мер безопасности.

– По условиям стрельб, военнослужащим необходимо было отработать ведение огня в условиях оборонительного боя и поразить четыре мишени. На их поражение предоставлялось три 125-миллиметровых осколочно-фугасных снаряда и 50 патронов к пулемету ПКТ, – рассказал подполковник Сергей Ялынный.

По итогам стрельб отменные результаты продемонстрировали командир танкового батальона подполковник Владимир Гречуха, командиры танковых рот капитаны Ярослав Сидоров и Михаил Сидоренко, а также командир танка младший сержант Алексей Якобчук.