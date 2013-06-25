В Севастополе финишировала международная парусная регата (фото)

12:16, 25 июня 2013
Армия
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В Севастополе финишировала международная парусная регата крейсерских яхт "Кубок Крыма-2013" на призы командующего ВМС Украины.

В Севастополе завершилась 20-я международная парусная регата крейсерских яхт на призы командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Кубок Крыма - 2013", которая была посвящена 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 21-й годовщине украинского флота и 230-й годовщине Севастополя. 117 яхтсменов на 22 яхтах, разделенных на пять групп в зависимости от их класса, прошли более 250 морских миль по маршруту Севастополь - Балаклава - Феодосия - Артек - Севастополь.

На летней эстраде города состоялась торжественная церемония закрытия соревнований.

- В этом году участники международной парусной регаты проявили настоящий морской характер. Символично, что наша регата прошла по историческим морским путям, и завершилась в городе морской славы славянских народов - в городе-герое Севастополе, - отметил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, приветствуя участников церемонии . - Нам приятно, что среди яхт-участниц - пять экипажей от ВМС Украины, три экипажа от Черноморского флота Российской Федерации, остальные - из Днепропетровска, Мелитополя, Запорожья, Ялты и Керчи, - добавил Ильин.

Командующий украинского флота поблагодарил за содействие в проведении регаты руководство города Севастополя, Черноморского флота РФ, Федерации яхтенного спорта Севастополя, спонсоров, и выразил убеждение, что в 2014 году подобная регата также пройдет на высоком уровне.

В результате победителем в первой группе стал экипаж яхты ВМС Украины "Лира", где капитаном Анатолий Николаев. Украинские военно-морские яхтсмены также заняли второе призовое место в третьей группе - экипаж яхты ВМС Украины "Юнона", которую возглавляет капитан 1 ранга запаса Юрий Наумов. Также призовое третье место в своих группах заняли экипажи яхт украинских ВМС "Фиолент", "Гермес" и "Спрей", где капитанами яхт есть ветераны ВМС Украины Олег Ветров, Василий Любич и Александр Павлищев.

Главный приз - "Голубая лента" - за лучшее время - получил экипаж севастопольской яхты "Майами", который преодолел всю дистанцию ​​быстрее всех.

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин вместе с членами судейской коллегии и спонсорами вручил призерам кубки, медали, грамоты и подарки. Руководитель вида Вооруженных Сил Украины также поблагодарил экипаж учебного катера Академии ВМС имени П.С. Нахимова "Новая Каховка" за высокопрофессиональное выполнение своих обязанностей при обеспечении регаты.

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