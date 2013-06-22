Руководство Минобороны и Генштаба почтили жертв войны

Сегодня, 22 июня, в Украине проходят общенациональные мероприятия по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.

В Киеве мероприятия начались с церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы.

В мероприятии приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, Премьер-министр Украины Николай Азаров, Министр обороны Украины Павел Лебедев, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов, члены правительства, ветераны, представители общественности.

Присутствующие почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

В память о погибших прозвучал салют из стрелкового оружия, а военнослужащие Почетного караула Министерства обороны Украины прошли перед монументом торжественным маршем.