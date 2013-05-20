В гарнизонах Вооруженных Сил проходят мероприятия ко Дню солдатской матери

В урочище «Солдатская купальня» на берегу притока реки Десна 15 военных команд семей Деснянского гарнизона боролись за звание сильнейшего. Каждая команда состояла из отца, матери и их ребенка. Судейская коллегия в составе представителей 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, администрации Деснянского поселкового совета и местной гимназии оценивала участников соревнований в нескольких эстафетах. Каждая эстафета состояла из викторин и спортивных соревнований. Семьи военнослужащих соревновались в перетягивании каната, толкании 16 килограммовой гири, прыгали на скорость на скакалке и крутили обруч вокруг туловища. Дети преодолевали дистанцию в 500 метров на скорость, отвечая при этом на вопросы по предметам «Основы жизнедеятельности человека» и «Защита Отечества». Также каждая семья должна была приготовить на открытом огне семейное фирменное блюдо.

Таким образом, в интересных и комических соревнованиях победила семья офицера 169-го учебного центра майора Владислава Суспо. Судейская коллегия наградила победителей праздника почетными грамотами. В конце соревнований все спортивные семьи и присутствующие вместе полакомились приготовленными семейными блюдами.

А в Запорожье военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады посетили матери солдат и представительницы местного отделения солдатских матерей, получившие приглашение от командования военной части навестить своих сыновей. В течение дня гости смогли ознакомиться с условиями прохождения службы своих сыновей. В частности, все желающие имели возможность осмотреть военную технику, которая стоит на вооружении бригады, ознакомиться с условиями приготовления и приема пищи в солдатской столовой, бытовыми условиями в казарменных помещениях и т.п. В клубе воинской части состоялся праздничный концерт, который был подготовлен военнослужащими бригады. Изюминкой праздника стало своеобразное литературное утро, во время которого были зачитаны письма солдат к своим матерям.

В завершение гости получили в подарок цветы и памятный видеофильм, посвященный солдатским матерям, созданный офицерами отделения воспитательной работы бригады. После окончания торжеств солдатские матери имели возможность сфотографироваться со своими детьми и командованием артиллерийского соединения, а также пообщаться с командиром бригады, его заместителями и командирами подразделений.