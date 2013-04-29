В Севастополе планируют провести совместные украинско-российские учения

Рабочие группы сторон возглавляли временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Игорь Терехин и начальник управления боевой подготовки ЧФ Российской Федерации капитан 1 ранга Александр Чесноков. Во время конференции стороны определялись с предложенной темой, учебными целями, организацией подготовки и этапами проведения обучения. Кроме того, предварительно обсужден состав сил, районы проведения и элементы замысла обучения.

Предварительно темой нынешнего обучения является ведение антитеррористических действий на море в зоне ответственности двух флотов, учебными целями – отработка единых взглядов на формы и методы проведения антитеррористических действий на море, совместные действия экипажей кораблей и летательных аппаратов, поисково-спасательных сил и досмотровых команд двух флотов.

Согласно с определенным сторонами ранее ротационным принципом, руководителем учения будет командующий ЧФ РФ, а его первым заместителем – представитель командования ВМС ВС Украины.

Как планируется, обучение будет проведено в форме тактических учений в море, в три этапа. Первые два этапа планируется провести 23 июля с привлечением корабельного состава и авиации двух флотов, а заключительный этап – 28 июля. Ожидается, что к морскому компоненту обучения будут привлечены 11-12 кораблей, катеров и судов, к авиационному компоненту – до 6 летательных аппаратов от двух флотов.

Украинские и российские моряки имеют целью провести в мае главную планирующую, а в июне – заключительную планирующую конференции.

Справка. Совместные украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились ранее в 1997-м, 1999-м, 2001-м, 2003-м, 2010-м, 2011-м и 2012 годах.