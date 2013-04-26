Командир «East» сил КФОР: Я горжусь тем, что командую украинским контингентом

В мероприятии приняли участие командиры предыдущей и новой ротаций украинского миротворческого контингента подполковник Илья Федоренко и майор Владимир Кокорев.

Во время встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с выполнением задач сил КФОР украинскими миротворцами. В частности, вопрос дальнейшего участия многонациональной боевой группы «East» в операции в Косово и привлечения к выполнению задач подразделений Вооруженных Сил Украины. Также были подведены итоги деятельности личного состава 16-й ротации украинского миротворческого контингента. Командир многонациональной боевой группы «East» сил КФОР полковник американской армии Веймон Стори отметил высокий профессионализм украинских военнослужащих. В частности, он отметил, что боевой дух личного состава украинского контингента всегда поддерживался на высоком уровне, и все поставленные задачи миротворцы Вооруженных Сил Украины выполняли на «отлично».

– Легко говорить красивые слова, если это правда. Когда я посылаю украинское подразделение на выполнение задач, всегда убежден, что они верно оценят ситуацию и примут правильное решение. Приятно отметить, что эти ребята в течение года были постоянно готовы к выполнению любых поставленных мною задач, – отметил Веймон Стори.

В свою очередь руководитель оперативной группы министерства обороны Украины генерал-лейтенант Петр Литвин заверил командира многонациональной боевой группы «East» в том, что украинские военные и дальше качественно и с высоким профессионализмом будут выполнять миротворческие обязанности в Косово. По традиции, в конце встречи генерал-лейтенант Петр Литвин поблагодарил полковника американской армии Веймона Стори за плодотворное сотрудничество и вручил сувениры и памятную монету (coin) командира 8-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.

В ходе проведения очередной ротации национального контингента по плану работы должностных лиц руководитель оперативной группы министерства обороны Украины генерал-лейтенант Петр Литвин встретился с заместителем командующего сил КФОР в Косово бригадным генералом Вооруженных сил Словении Бояном Пограичем. Бригадный генерал подтвердил слова командира многонациональной боевой группы «East» полковника Веймона Стори, что полная самоотдача и отличная подготовка украинских миротворцев предусматривает соответствующие перспективы их дальнейшего вовлечения в силах КФОР. Он выразил уверенность, что в дальнейшем роль украинского миротворческого контингента и его вклад в дело обеспечения безопасности и стабильности в Косово не только не уменьшится, но и возрастет.

– Профессионализм, самоотверженная служба, готовность к выполнению любых задач и высокий уровень их выполнения является важнейшим индикатором продолжения участия украинского контингента в миссии КФОР в Косово, – подытожил заместитель командующего сил КФОР в Косово бригадный генерал Боян Пограич.