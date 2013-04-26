Украинский миротворческий контингент в Конго будет увеличен до 250 человек

В рамках боевого слаживания 3-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, который выполняет задачи миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, на базе 11-й отдельной бригады армейской авиации работает рабочая группа командования Сухопутных войск ВС Украины.

Основная цель работы группы – проверить уровень подготовки личного состава к выполнению задач по назначению, состояние авиационной техники и вооружения, оперативно помочь устранить выявленные недостатки, оформить выездные документы.

По словам председателя рабочей группы, начальник армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Валентина Пистрюги, основной особенностью нынешней ротации является введение в отряд 4 вертолетов Ми-8 и увеличение миротворческого контингента до 250 человек.

– К руководству государства обратились представители миссии ООН с предложением усилить отряд вертолетами Ми-8. Потребность в них есть, ведь основная их функция – это перевозки личного состава и грузов. Сегодня для миссии ООН в Конго это актуально. Согласно этому возникает потребность в обеспечении и обслуживании вертолетов, что приведет к увеличению количества личного состава отряда, – рассказал генерал-майор Валентин Пистрюга. – Вместе с тем это никак не повлияет на функции украинского вертолетного отряда. Задачи будут те же – авиационное сопровождение и авиационная поддержка сил миссии ООН, патрулирование границ Конго и ведение воздушной разведки. Добавятся только грузоперевозки, – сообщил он.

Характерным признаком 3-й ротации, согласно распоряжению министра обороны Украины, является и ограничение количества раз пребывания в составе миссий (до двух) личным составом в течение всей службы в Вооруженных Силах. Поэтому вначале боевого слаживания пришлось заменить кандидатов на должности, которые не соответствуют указанным требованиям. Планируется несколько трансформировать и систему подготовки будущих миротворцев, и увеличить сроки пребывания контингента в составе миссии.

По мнению генерал-майора Валентина Пистрюги, сроки целенаправленной подготовки личного состава отряда должны быть 6-7 месяцев. Сюда входит языковая подготовка в течение 3-4-х месяцев, которая сегодня является основой для работы в миссии ООН и летного состава, наземных служб, управления отряда. Отпуска летного состава, прохождение летно-врачебной комиссии, подготовка летного состава в Центре подготовки и выживания в Судаке, боевое слаживание в составе отряда и проверка готовности к выполнению задач. Следует учитывать, что личный состав частей армейской авиации выполняет и другие задачи по боевой подготовке, боевое дежурство по противовоздушной обороне, поисково-спасательное обеспечение и обслуживание авиационной техники и т.д. Именно поэтому в армейской авиации Сухопутных войск предложили увеличить сроки пребывания отряда в миссии ООН до 9 месяцев и взять за основу комплектование отряда из одной части, которая будет готовить личный состав, отвечать за уровень подготовки, провожать и встречать своих миротворцев.

Учитывая эти нововведения, боевое слаживание 3-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины будет продлено до конца апреля. Сертификация и ротация украинских миротворцев в Демократическую Республику Конго запланирована на июнь этого года.