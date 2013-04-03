Морской тральщик "Черкассы" примет участие в очередной активации BLAСKSEAFOR

Во время активации экипаж украинского корабля под командованием капитана 3 ранга Юрия Федаша совместно с коллегами из флотов черноморских стран проведет в море и в пунктах базирования ряд учений и тренировок и в составе оперативного соединения кораблей посетит порты Варна (Болгария) и Констанца (Румыния).

С 19 до 23 апреля корабли BLAСKSEAFOR будут находиться с визитом в порту Севастополя.

Сегодня, 3 апреля, корабль отправился из Севастополя в порт болгарского города Варна, где стартует апрельская активация. В длительный поход "Черкассы" провожал личный состав Центра морских операций во главе с его начальником капитаном 1 ранга Андреем Тарасовым.

- Перед нашим соединением кораблей стоят амбициозные планы по участию в мероприятиях международного характера. Впереди - участие в антитеррористической операции в Средиземном море "Активные усилия", в операциях по противодействию пиратству в Аденском заливе "Океанский щит" и "Аталанта". Участием в активации BLAСKSEAFOR вы первыми в текущем году делаете шаг на пути выполнения соответствующих международных обязательств, - обратился к экипажу капитан 1 ранга Андрей Тарасов.

Начальник Центра морских операций выразил надежду, что экипаж морского тральщика "Черкассы" не только на отлично выполнит поставленные задачи, но и вернется в базу сплоченным, возмужавшим, обогащенным опытом плавания.

В предыдущие годы морской тральщик "Черкассы" уже 6 раз участвовал в активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLAСKSEAFOR.

Справка. Согласно заключенным 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция) Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, основными задачами BLAСKSEAFOR являются проведение операций по поиску и спасанию, а также гуманитарных, противоминных операций и операций по защите окружающей среды.