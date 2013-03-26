В 8-ой армейский корпус прибывают специалисты из учебных центров

Так, 1-я отдельная танковая бригада, которая дислоцируется в Гончаровском Черниговской области, пополнила свои ряды специалистами, которые закончили обучение в 169 учебном центре Сухопутных войск ВС Украины. В этой воинской части пришло 65 военнослужащих из 10 областей Украины, которые заменят на должностях предыдущий призыв 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Минобороны, военнослужащих ознакомили со штатной структурой части, ее историей, и провели тестирование, которое позволит провести дальнейшее их распределение по должностям в подразделениях.

- Уже с первых дней 15 срочников изъявили желание после окончания службы подписать контракт с частью для прохождения военной службы по контракту, - отметил заместитель командира бригады по воспитательной работе подполковник Александр Серидко.

Стоит добавить, что в части создан резерв должностей, на которые планируется осуществить набор на профессиональной основе.

В общем, в ближайшее время в воинские части 8-го армейского корпуса Сухопутных войск прибудет более 500 квалифицированных солдат из учебных центров ВС Украины.