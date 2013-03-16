Военнослужащие расчистили 530 километров дорог во Львовской и Волынской областях

По состоянию на 16 марта уже очищено 530 километров дорог. Из снежных заносов эвакуированы 87 гражданских автомобилей, на пунктах обогрева Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оказана помощь 268 человекам.

На это время основные усилия в борьбе со стихией сосредоточены на разблокировании снежных заторов на направлениях Киев - Чоп, Львов - Краковец, Тернополь - Броды, Ковель - Львов, Коломыя - Городенко, Самбор - Львов, Гвиздец – Городенко, отмечается в сообщении.

«Активная работа по расчистке автодорог от снега продолжается на Львовщине, где к работам привлечено 5 единиц специальной военной техники. В частности, на окружной дороге вблизи Львова работает две единицы техники (БАТ-2 и ІМР) от 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса и Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Еще один БАТ-2 от 703-го инженерного полка 13-го армейского корпуса работает на автодороге между населенными пунктами Самбор и Рудки. Военнослужащие с помощью дорогопрокладчика БАТ-2 и автогрейдера расчищают участок автодороги в районах населенных пунктов Бибрка и Яворов - Рава-Руска», - сообщили в МОУ.

В последующие сутки военные планируют вовлечь в работы 34 военнослужащего и 19 единиц техники.

При необходимости военные готовы развернуть дополнительные пункты обогрева водителей.

В целом во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Черновицкой областях приведены в готовность к выполнению задач по противодействию стихии 1530 человек личного состава и 169 единиц тяжелой инженерной и специальной автомобильной техники, отметили в Минобороны.