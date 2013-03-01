Уже более 100 человек в этом году захотели пойти в 80-й аэромобильный полк на контракт

В Вооруженных Силах Украины продолжается работа по привлечению граждан Украины на военную службу по контракту.

Наиболее активно граждане Украины изъявляют желание стать военнослужащими-контрактниками высокомобильных десантных войск.

Так, по словам временно исполняющего обязанности командира внештатного вербовочного подразделения 80-го отдельного аэромобильного полка старшего лейтенанта Олега Дундука, службой в этой части, дислоцированной во Львове интересуются граждане призывного возраста и военнообязанные в возрасте до 40 лет.

- Работники военкоматов разъяснительную работу среди потенциальных кандидатов начали еще в прошлом году во время приписной кампании. Также мы распространили информацию об условиях и порядке прохождения службы по контракту через органы местного самоуправления, учебные заведения и центры занятости, - отметил офицер.

Он добавил, на сегодня уже более сотни человек выразили желание надеть военную форму.

- Лица, которые раньше служили в армии и получили квалификацию стрелка, гранатометчика или снайпера с первого дня заключения контракта будут служить на должностях по полученной военно-учетной специальности, а военнообязанные, которые будут назначены на другие должности одновременно будут осваивать "азы" армейской службы и проходить переподготовку непосредственно в своих подразделениях, - отметил старший лейтенант Олег Дундук.