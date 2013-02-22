НАТО будет углублять партнерство с Украиной

Фото: Министерство Обороны Украины

Перед началом заседания Министр обороны Украины встретился с Генеральным секретарем НАТО. Андерс Фог Расмуссен отметил, что НАТО ценит партнерское сотрудничество с Украиной, сообщает сайт Министерства обороны Украины.

- Утверждение в Украине стратегических документов по развитию сектора безопасности и обороны и реформирования Вооруженных Сил Украины создало необходимую базу для развития практического партнерства Украины с НАТО по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Выражаю благодарность Украине за ее деятельность по поддержанию мира и стабильности, - отметил Андерс Фог Расмуссен.

Как приоритетные направления сотрудничества Украины с НАТО в оборонной сфере Министр определил: поддержание военно-политического диалога, содействие осуществлению реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, вклад в обеспечение международной безопасности, а также оборонно-техническое сотрудничество.

Министры обороны стран НАТО в своих выступлениях высоко оценили взаимодействие Украины с НАТО и подтвердили готовность продолжать партнерство с нашим государством под эгидой Комиссии Украина - НАТО и углублять его путем интенсивных контактов с Украиной на всех уровнях.

- В рамках внеблокового статуса Украина заинтересована как в реализации существующих механизмов сотрудничества с Альянсом, так и в их разрешении. Мы рассматриваем практическое сотрудничество с НАТО как весомый элемент реализации реформ в секторе безопасности и обороны Украины, - отметил Павел Лебедев.

Министр обороны Украины проинформировал своих коллег о содержании реформ, которые проходят в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины, а также по основным положениям Стратегического оборонного бюллетеня и Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины до 2017 года.

- Целью проведения реформ в оборонном секторе является создание мобильных, высокопрофессиональных Вооруженных Сил, способных адекватно реагировать на вызовы и принимать активное участие в международных мероприятиях по поддержанию мира и безопасности, - отметил Павел Лебедев.

Министр обороны Украины отметил прогресс, достигнутый Украиной в переходе на современные стандарты, в том числе в разработке Концепции оперативных (боевых) возможностей, учреждении Системы оперативных стандартов Вооруженных Сил Украины и оптимизации структуры украинской армии.

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что одним из приоритетных направлений для Украины является миротворческая деятельность. Он проинформировал присутствующих о перспективах участия нашего государства в операциях НАТО в Косово, Афганистане, Силах реагирования НАТО, а также операции "Океанский щит". По словам министра обороны, Украина заинтересована в углублении практического взаимодействия по существующим направлениям, получении профессиональной помощи со стороны НАТО и стран-членов в процессе осуществления преобразований в секторе обороны и безопасности.

Участники заседания отметили важность продолжения сотрудничества между Украиной и НАТО в рамках Годовой национальной программы, Процесса планирования и оценки сил и ежегодного Рабочего плана Военного комитета Украина - НАТО.

Стороны подтвердили готовность Украины и Альянса к дальнейшему развитию конструктивного партнерства.