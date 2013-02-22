Ко Дню защитника Отечества в Парке Славы состоялась церемония возложения цветов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, в Киеве в Парке Славы ко Дню защитника Отечества состоялся Ритуал Памяти с возложением венков и цветов к могиле Неизвестного солдатата и к памятнику украинскому летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу. В мероприятии принял участие Премьер-министр Украины Николай Азаров.

Главу правительства сопровождали председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов, в.и.о. Министра обороны Украины Александр Олейник, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций.

От оборонного ведомства участие в церемонии также приняли заместитель Министра обороны Украины Артур Бабенко, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Владимир Замана, члены коллегии Министерства обороны Украины, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Украины генерал-майор в отставке Юрий Михайленко.