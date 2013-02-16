Янукович считает, что Украина в ближайшее время перейдет на контрактную армию

Власть имеет твердое намерение осуществить переход к комплектованию армии военнослужащими по контракту. Об этом Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович сообщил в интервью журналу «Украина и мир. Глобальная повестка дня 2013», созданному в сотрудничестве с The New York Times News Service & Syndicate и газете «Сегодня».

Глава государства отметил, что для эффективной реализации этой задачи власть должна осуществить ряд мероприятий по повышению конкурентоспособности военной службы.

– Необходимо внедрить механизмы мотивации для привлечения молодых людей на военную службу по контракту и продление ими контрактов на последующие периоды, – подчеркнул Виктор Янукович.

Среди них он назвал обеспечение военнослужащих жильем, достойное денежное содержание, возможность получения высшего образования во время прохождения военной службы за счет государства и полноценную боевую (специальную) подготовку.

– Решив эти и еще ряд других задач, мы создадим условия для стопроцентного комплектования армии военнослужащими по контракту. Поэтому окончательное решение о сроках перехода будет приниматься с учетом возможностей государства относительно выполнения отмеченных задач, – резюмировал Президент Украины Виктор Янукович.