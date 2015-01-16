Минобороны опровергает договоренность с террористами о доступе украинских журналистов на оккупированную территорию

Об этом сообщает управление прессы и информации Министерства обороны Украины.

"Распространенное средствами массовой информации сообщение со ссылкой на Василия Будыка, бывшего советника заместителя Министра обороны Украины - руководителя аппарата, о якобы договоренность Министерства обороны Украины с представителями так называемой «ДНР» относительно работы украинских гражданских журналистов на подконтрольной террористам территории Донецкой области, не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ зоне АТО нужно ввести военную полицию - советник министра обороныВ министерстве отметили, что приказом Министерства обороны Украины Будык Василий Владимирович освобожден от исполнения обязанностей советника заместителя Министра обороны Украины - руководителя аппарата (на общественных началах), поэтому не может комментировать вопросы, касающиеся оборонного ведомства.