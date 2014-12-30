Порошенко: армии из президентского авиапарка передадут 2 вертолета

13:36, 30 декабря 2014
Армия
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Из президентского авиапарка армии будут переданы 2 вертолета вместе со 100 единицами тяжелой техники.

Из президентского авиапарка армии передадут 2 вертолета / Фото УНИАН

Об этом в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

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"Порошенко: сегодня 2 вертолета из президентского авиапарка будут переданы армии. Так же как и 100 единиц тяжелой техники", - написал прес-секретарь.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко находится с рабочей поездкой во Львове. В частности он примет участие в мероприятиях в Международном центре миротворчества и безопасности.

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