Президент сегодня поедет c рабочим визитом во Львовскую область

Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминстраии, прибытие президента во Львов планируется около 11.00.

Он представит нового председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютку.

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После этого президент вручит в Яворовском гарнизоне ключи от 60 квартир в новом доме для семей военнослужащих.

Президент также посетит Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовском военном полигоне, где вручит военнослужащим дислоцированных в западном регионе частей около 100 единиц военной техники и вооружения, изготовленных и восстановленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.