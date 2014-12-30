Президент сегодня поедет c рабочим визитом во Львовскую область
10:54, 30 декабря 2014Политика
1
Сегодня президент Петр Порошенко совершит рабочую поездку во Львовскую область.
Порошенко поедет во Львовскую область / Фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминстраии, прибытие президента во Львов планируется около 11.00.
Он представит нового председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютку.
Читайте такжеПрезидент назначил глав Львовской, Сумской, Полтавской и Ривненской ОГА
После этого президент вручит в Яворовском гарнизоне ключи от 60 квартир в новом доме для семей военнослужащих.
Президент также посетит Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовском военном полигоне, где вручит военнослужащим дислоцированных в западном регионе частей около 100 единиц военной техники и вооружения, изготовленных и восстановленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter