За сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, погибший был бойцом батальона «Азов».

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Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Лысенко сообщил, что гибель украинского бойца произошла во время нападения боевиков на блокпост Национальной гвардии возле села Первомайское, расположенного к востоку от Мариуполя.

Андрей Лысенко отметил, что в результате столкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков был тяжело ранен один боец Нацгвардии, во время госпитализации с места происшествия он умер, поскольку ранение было несовместимым с жизнью.