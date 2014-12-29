За сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий
13:11, 29 декабря 2014Армия
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, раненых нет.
REUTERS
Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, погибший был бойцом батальона «Азов».
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Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Лысенко сообщил, что гибель украинского бойца произошла во время нападения боевиков на блокпост Национальной гвардии возле села Первомайское, расположенного к востоку от Мариуполя.
Андрей Лысенко отметил, что в результате столкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков был тяжело ранен один боец Нацгвардии, во время госпитализации с места происшествия он умер, поскольку ранение было несовместимым с жизнью.
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