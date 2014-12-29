Военные перекрыли въезды в Мариуполь, жители пригородных сел добирались на работу пешком – СМИ

Об этом сообщает сайт 0629.

«На блокпосту, расположенном на выезде из Виноградного, не пропускали автомобили, военные разрешили людям пешком пересекать блокпост. Те, кто опаздывал, вызывали к блокпосту такси, другие добирались до остановок общественного транспорта в Орджоникидзевском районе пешком», - говорит сельский голова Виноградного Евгений Яцко.

В сельсовете отметили, что рейсовый автобус №67, курсирующий по маршруту Мариуполь - Сопино, теперь ходит только до села Приморское (Коска).

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Как отметил Евгений Яцко, удалось договориться с военными на блокпосту, чтобы сегодня они пропустили из села Пионерское автобус с детьми, для которых будет проведен новогодний утренник в виноградовской сельской школе.

По словам сельского головы, ежедневно из сел Виноградное, Широкино, Лебедино, Сопино, Пионерское, Бердянское, Коминтерново в Мариуполь и обратно ездят более 200 человек.