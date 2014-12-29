Военные перекрыли въезды в Мариуполь, жители пригородных сел добирались на работу пешком – СМИ
Запрет на въезд в Мариуполь со стороны Новоазовска создал немало проблем для жителей пригородных сел, многие жители сел Виноградное, Пионерское, Широкино опоздали на работу.
Об этом сообщает сайт 0629.
«На блокпосту, расположенном на выезде из Виноградного, не пропускали автомобили, военные разрешили людям пешком пересекать блокпост. Те, кто опаздывал, вызывали к блокпосту такси, другие добирались до остановок общественного транспорта в Орджоникидзевском районе пешком», - говорит сельский голова Виноградного Евгений Яцко.
В сельсовете отметили, что рейсовый автобус №67, курсирующий по маршруту Мариуполь - Сопино, теперь ходит только до села Приморское (Коска).
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Как отметил Евгений Яцко, удалось договориться с военными на блокпосту, чтобы сегодня они пропустили из села Пионерское автобус с детьми, для которых будет проведен новогодний утренник в виноградовской сельской школе.
По словам сельского головы, ежедневно из сел Виноградное, Широкино, Лебедино, Сопино, Пионерское, Бердянское, Коминтерново в Мариуполь и обратно ездят более 200 человек.