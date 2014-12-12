В зону АТО отправлены отремонтированные танк и БМП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА), на указанную бронетехнику также были загружены теплые вещи и продукты питания для военных ОК «Юг», собранные волонтерами.

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«За последние полтора месяца в Днепропетровской области отремонтировано 15 единиц грузовой техники, которая сегодня используется нашими военными в АТО. Это КамАЗы, ЗИЛЫ, Уралы. Такие ремонты будут происходить и в дальнейшем», - цитирует пресс-служба советника председателя Днепропетровской ОГА Алексея Салкоча.

В частности, на территории Днепропетровского тепловозоремонтного завода в октябре уже была отремонтирована БМП-2.

Предприятие подготовило необходимую площадку для ремонта техники. Работы по ее восстановлению финансирует Фонд обороны страны.

По информации представителей Днепропетровского тепловозоремонтного завода, здесь планируется отремонтировать еще 40 БМП-2, 5 танков, 2 зенитно-самоходных установки "Шилка" и 6 зенитно-ракетных пушечных комплексов «Тунгуска».