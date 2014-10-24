Военные мастера восстановили уже 460 автомобилей

Личный состав объединенного Центра електрогазового и автотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает проводить текущий и средний ремонт автомобильной и специальной техники.

С марта этого года личный состав Центра поставил в воинские части свыше 800 единиц техники. Кроме того, восстановлено более 460 автомобилей, из них 165 единиц выездными бригадами в Канатово, Донецке, Ровно, Яворове, Староконстантинове, Чугуеве и 177 единиц в Краматорске. Также проведено бронирование и переданы воинам-десантникам 95 отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВС Украины два автомобиля УРАЛ-4320.

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Личный состав части, в первую очередь водители, постоянно задействованы для перемещения вооружения и военной техники в интересах всех родов войск Вооруженных Сил Украины.

- Центр является уникальным, в его состав входит пять воинских частей, которые находятся в разных областях, что позволяет обеспечивать техникой войска по территориальному принципу. Кроме того, выездная бригада продолжает выполнять задачи по ремонту техники в зоне проведения антитеррористической операции, - отметил командир Центра полковник Ярослав Лерман.