СНБО проверяет информацию о въезде на территорию Украины 40 КамАЗов

13:30, 11 декабря 2014
Армия
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В Совете национальной безопасности и обороны проверяют информацию о въезде на территорию Украины 40 КамАЗов.

камаз / ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

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"Информация о колонне - она существует. Однако идет проверка этой информации - что это за колонна и что она везет", - сказал Лысенко.

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