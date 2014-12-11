СНБО проверяет информацию о въезде на территорию Украины 40 КамАЗов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

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"Информация о колонне - она существует. Однако идет проверка этой информации - что это за колонна и что она везет", - сказал Лысенко.