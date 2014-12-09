Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Об этом сообщил представитель МЧС России Александр Дробышевский, передают РИА Новости.

"Сегодня около 06:00 мск из подмосковного Ногинска в Ростовскую область выдвинулась колонна автомобилей МЧС России с гуманитарным грузом. В ее составе около 40 машин", — сказал он.

Это лишь часть "гумконвоя" для оккупированного боевиками Донбасса. "В Ростовскую область также направляются автомобили с гуманитарными грузами из Астрахани, Твери, Таганрога, Краснодара, Воронежа и других регионов", — сообщил представитель МЧС.

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Планируется, что очередную, девятую, колонну сформируют из более 120 автомобилей, которые доставят в Донецкую и Луганскую области свыше 1,2 тысячи тонн грузов.

С 23 августа украинскую границу пересекло уже 7 автоколонн, которые, по утверждению российской стороны, доставляют на Донбасс "гуманитарную помощь".

Российские «гуманитарные колонны» въезжали в захваченные боевиками и российскими войсками районы Донбасса без разрешения украинской стороны и без сопровождения представителей Красного Креста.

В украинском МИД подчеркивают, что российских гуманитарных конвоев не существует, и это еще один из способов обеспечения боевиков.

Кроме того, наблюдались случаи вывоза этими конвоями оборудования украинских заводов и угля из шахт с неподконтрольных государству территорий Донбасса.

Отправку восьмого "гумконвоя" российская сторона также не согласовывала с Украиной.