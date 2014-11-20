В Дебальцево, Ольховатку, Камышатку и Булавинское доставили 15 тонн гуманитарной помощи (фото)

Жители населенных пунктов Дебальцево, Ольховатка, Комышатка и Булавинское получили теплые вещи, матрасы, продуктовые наборы, детское питание и другие товары первой необходимости.

Гуманитарную помощь, которую выделила Донецкая областная государственная администрация, сначала планировали в полном объеме доставить в город Дебальцево. Но благодаря оперативной информации групп Гражданско-военного сотрудничества, помощь было решено разделить между вышеуказанными населенными пунктами согласно их размеров и потребностей населения.

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Проблема в том, что в таких поселках как Ольховатка, Комышатка и Булавинское ситуация сейчас почти критическая. Эти населенные пункты административно подчиняются Енакиевскому районному совету, который сейчас, к сожалению, контролируется террористами. Как следствие, люди уже по несколько месяцев не получают никаких социальных выплат. К тому же, не работают местные шахты, ведь террористы угрожают взорвать или накрыть их артиллерией, как только увидят любые признаки их функционирования. При отсутствии угля не работают котельные и крестьяне остались без отопления. Сейчас решается вопрос о переподчинении указанных населенных пунктов к другому районному совету.

К сожалению, террористы не обошли вниманием это мероприятие. Место раздачи гуманитарной помощи в пгт. Булавинское было обстреляно артиллерией врага. По предварительной информации, обошлось без жертв.