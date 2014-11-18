Боевики наращивают войска в районе Дебальцево – ИС

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В резерве у данной тактической группы находится Макеевское бандформирование численностью до 300 боевиков, также имеющее в распоряжении бронетехнику (до 10 единиц). С позиций на северо-востоке от данного населенного пункта боевики регулярно обстреливают Дебальцевский плацдарм из артиллерии», - сообщает Тымчук.

В то же время, по данням ИС, продолжается маневр силами и средствами так называемыми бригадами «Призрак» севернее и северо-восточнее Стаханова. Боевики перемещаются небольшими группами под прикрытием бронетехники, соблюдая маскировку.

Читайте такжеЗа время режима прекращения огня боевики 3 тысячи раз обстреляли украинских военных – ИС

Вместе с тем, в районе Мариуполя, после неудачных попыток обнаружить и подавить украинские артиллерийские подразделения, боевики прекратили бесплодные попытки «форсировать Кальмиус» в районе Павлополя.

«В то же время в районе н.п.Гранитное, Талаковка и Коминтерново террористы продолжают вести минометные обстрелы», - сообщают в ИС.