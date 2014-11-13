Ансамбль песни и танца ВСУ отправился в турне по городам, где побывал Шевченко

Концерты этого известного на всю Украину творческого коллектива запланированы в городах Киевской области, где в свое время бывал Тарас Шевченко, и уже состоялись в Обухове, Переяслав-Хмельницком и Борисполе. На очереди - Яготин, Барышевка и Богуслав.

По словам художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного академического Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины, Заслуженного деятеля искусств Украины полковника Дмитрия Антонюка, это турне не случайно проходит под лозунгом «Мы, братья, казацкого рода» :

- Свою концертную программу мы разнообразили не только новым репертуаром, интересными режиссерскими решениями, но и исполняем много песен на слова великого поэта, - рассказал полковник Дмитрий Антонюк.

Следует отметить, что торжественное награждение победителей творческих конкурсов, посвященных празднованию 200-летия от дня рождения выдающегося украинского поэта и общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко, происходят под аккомпанемент академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.