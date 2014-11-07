В киевской гимназии "Диалог" считают своим долгом поддержать школьников востока

Педагоги и ученики гимназии "Диалог" с радостью поддержали гуманитарную акцию журнала "Войско Украины" и собрали более 1000 мягких игрушек, 500 книг, несколько ящиков сладостей и много канцелярских принадлежностей и школьных тетрадей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Анатолия Свириды, в гимназии уделяется много внимания патриотическому воспитанию. Например, недавно ученики подготовили выставку стенгазет на тему "Я хочу жить под мирным небом", а педагоги провели тематический урок "Война аморальна - жизнь священна!". Поэтому ученический и педагогический коллектив гимназии с радостью поддержали акцию журнала "Войско Украины" и от чистого сердца приносили в школу игрушки, книжки и разные сладости, ведь очень взволнованы тем, что их сверстники с востока вынуждены жить под артобстрелами и воочию видеть все ужасы и последствия этой коварной войны.