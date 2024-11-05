В Германии подготовили новую группу украинских операторов ЗРК Patriot

Успешное завершение учений призвано усилить ПВО Украины от атак авиации, ракет и крылатых ракет.

В Германии завершилась подготовка четвертой группы украинских операторов ЗРК Patriot. Об этом рассказали в ВВС Германии.

В ведомстве заявили, что успешное завершение учений призвано усилить ПВО Украины от атак авиации, ракет и крылатых ракет. Из соображений безопасности количество украинцев, которые прошли соответствующее обучение, не называется.

Обучение было проведено Миссией Европейского Союза по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). В ее рамках солдаты ВСУ проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС для отражения российской агрессии.

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"Мы успешно обучили украинских солдат работе с системами ПВО Patriot, дав им критически важные навыки для защиты своего неба и инфраструктуры", - поделились в EUMAM Ukraine.

ЗРК Patriot - что известно

Patriot является американским зенитным ракетным комплексом, который состоит на вооружении США и некоторых других стран мира, включая Украину. ЗРК был создан как универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов военных на средних и больших высотах.

Ранее УНИАН писал, что в октябре Украина получила ЗРК Patriot от Румынии. Президент Владимир Зеленский поблагодарил союзников за помощь в усилении ПВО нашей страны.

Кроме того, временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил о том, что 9 октября оккупантам удалось повредить ЗРК Patriot во время обстрела.

Также мы сообщали, что в Пентагоне раскрыли количество ракет к HIMARS и Patriot, которые производят в США. Помимо этого Штаты увеличили производство ракет Javelin.

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