Комплекс продолжает дежурство, хотя и получил определенные повреждения.

Россиянам удалось повредить зенитно-ракетный комплекс Patriot, но он продолжает службу. Об его уничтожении речь не идет, сообщил в Фейсбуке временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В среду 9 октября Министерство обороны РФ обнародовало видео ударов ракетами "Искандер-М" по развернутому в боевое положение зенитно-ракетному комплексу Patriot вблизи села Пашена Балка в Днепропетровской области.

На этих кадрах видно, как российские ракеты врезаются в землю в относительной близости от элементов ЗРК. В Минобороны РФ утверждают, что в результате этого удара якобы уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию "AN/MPQ-65", кабину боевого управления "AN/MSQ-104" и пусковую установку из состава этого ЗРК. Также заявляется о повреждении еще одной пусковой установки и гибели части персонала ЗРК. Хотя на видео показано только два взрыва, а элементы ЗРК были расположены на значительном расстоянии друг от друга.

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала в своем Фейсбуке эмоциональный пост по этому поводу.

"Еще один поврежденный "Патриот", и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую теперешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности", - написала она.

Безуглая прямо призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уйти в отставку, поскольку его "талант полководца безнадежно устарел в современных условиях" и его руководство "только усугубило дегенеративность высшего военного управления".

Собственно на публикацию Безуглой отреагировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Что же произошло 9 октября? Да ничего нового, враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. В тот день ЗРК "Patriot" вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет. И часть удалось перехватить", - написал Игнат.

Он отметил, что "это же "подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе".

Вместе с тем Игнат отметил, что Воздушные Силы "не могут каждый раз оправдываться перед обществом" из-за заявлений Безуглой, поскольку эти объяснения дают врагу дополнительную информацию для планирования следующих атак.

Также он напомнил, что Patriot относится к стационарным системам ПВО, которые не могут вступать в бой с колес. Поэтому мгновенно изменить позицию они не могут. Вместе с тем для россиян этот ЗРК является целью №1, на уничтожение которой они не жалеют ракет.

Россияне охотятся на ЗРК Patriot

Как писал УНИАН, с тех пор как Украина получила свои первые ЗРК Patriot, Россия прилагает максимальные усилия, чтобы их уничтожить. В мае 2023 года россияне несколько дней массированно обстреливали Киев, пытаясь попасть в комплекс. В конце концов им удалось нанести ему незначительные повреждения.

Более результативной была атака, которую россияне совершили на другой ЗРК Patriot в марте 2024 года. Тогда российские ракеты смогли уничтожить две пусковые установки со склада комплекса, который находился вблизи Покровска на Донбассе.

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