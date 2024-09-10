Америка кратно увеличила производство ракет и снарядов.

В США раскрыли количество боеприпасов, которые сейчас производятся страной после того, как в оборонно-промышленный комплекс было дополнительно влито 5,3 млрд долларов. Например, ракет GMLRS к HIMARS по состоянию на конец лета текущего года ежемесячно производится 1167 единиц - на 40% больше чем в 2022 году.

Как пишет Defense Express, об этом говорится в отчете, который посвящен очередной встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата Рамштайн.

"Данные, опубликованные американским оборонным ведомством касаются артиллерийских снарядов и зарядов, ракет GMLRS к HIMARS, PAC-3 MSE к Patriot, выстрелы к ПТРК Javelin и ракеты AIM-9X, которая используется в NASAMS и на боевых самолетах, как основная ракета воздух-воздух ближнего боя", - пишет издание.

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Согласно отчету, сейчас в США ежемесячно производится 40 тысяч артиллерийских снарядов в калибре 155-мм. Аналитики обращают внимание на то, что по сравнению с показателем 2022 года рост составляет 178% - тогда производилось лишь 14,4 тысячи единиц. В то же время метательных зарядов, без которых невозможно выстрелить сам снаряд, производится значительно меньше - 18 тысяч в месяц с ростом на 24% (против 14,5 тысяч).

В свою очередь Defense Express отмечает: начальник логистики Сухопутных войск вооруженных сил США Даг Буш сообщил, что производство 155-мм артиллерийских снарядов в США этой осенью должно достичь 80 тысяч в месяц.

"Ракет GMLRS к HIMARS по состоянию на конец лета 2024 года ежемесячно производится 1167 единиц. Это на 40% больше чем в 2022 году, когда производилось 833 ракеты в месяц. В то же время в Lockheed Martin в феврале этого года официально сообщили, что должны к 2025 году только выйти на темп 14 тысяч ракет ежегодно, что и означает ежемесячное производство 1167 ракет в месяц, если брать средний показатель", - говорится в публикации.

Также, по информации Пентагона, за это же время вдвое (до 42 в месяц) увеличилось производство зенитных ракет MSE к системам Patriot, которые могут перехватывать баллистические цели. По данным Defense Express, этот показатель в целом соответствует объемам, объявленным ранее Lockheed Martin.

Кроме того, сообщается, что производство ракет Javelin увеличилось на 14% - со 175 до 200 единиц в месяц. В то же время говорится, что объявленные оружейниками цифры - 2400 ракет в год, то есть ежемесячно на 20 ракет больше. По данным Пентагона чуть больше начали производить AIM-9X - на 18%, 137 в месяц против 116, но их производитель Raytheon не раскрывал объемы их производства.

"Таким образом возможно лишь констатировать, что опубликованные министерством обороны США данные отличаются от ранее объявленных, как американскими чиновниками, так и самими оружейниками", - констатируют аналитики.

Кроме того, по информации Defense Express, в сообщение Пентагона попала информация об усилиях других стран НАТО и других стран-партнеров. В частности Франция и Швеция должны в 2025 году вдвое увеличить мощность производства снарядов и взрывчатки, удвоить выпуск вышибных зарядов в 2026 году, а пороха - в 10 раз.

"В то же время начальные цифры не названы и необходимо учитывать то, что, например, во Франции производство пороха было свернуто в 2007 году и возобновляется только сейчас", - обращают внимание специалисты.

Говорится, что большую конкретику содержат обобщенные показатели Германии, Испании, Венгрии, Южной Африки и Австралии, которые увеличат производство до 700 тысяч артбоеприпасов и до 10 тысяч тонн пороха в год до 2025 года. Также Германия, Румыния и Испания совместно будут производить до 1000 ракет GEM-T к Patriot.

"Также упомянуты усилия других стран по инвестициям в увеличение производства боеприпасов, большинство из которых реализуется по европейской программе ASAP, которая должна увеличить мощности предприятий по производству артиллерийских боеприпасов и ракет до 2 млн единиц в год в 2025-м", - отметили аналитики.

ВСУ впервые применили против россиян летающий автомат Калашникова - что известно

Напомним, ВСУ впервые применили против ВС РФ летающий автомат Калашникова. Как сообщает BILD, такое оружие поставила на вооружение ВСУ группа украинских инженеров Wild Hornets. Автомат АК-47 установили на платформу с четырьмя винтами и подняли в воздух, как летающий беспилотник. В середине августа такой комплекс впервые атаковал позиции российских войск.

Отмечается, что летающий автомат может управляться с защищенной позиции за несколько километров от оператора.

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