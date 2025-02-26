Президент США допустил, что карточки будут доступны и российским олигархам, среди которых есть "очень приятные люди".

Президент США Дональд Трамп объявил о введении "золотых карточек" для богатых иностранцев, которые дадут право жить и работать в Соединенных Штатах. Такую карточку можно будет купить за 5 миллионов долларов, пишет CNN.

"Я выступал за тарифы и обогащение страны, и это то, что мы будем делать. Мы планируем сделать что-то другое, что будет очень-очень полезным. Мы будем продавать "золотую" карту. У вас есть "зеленая" карта, а это "золотая" карта. Мы собираемся поставить цену на эту карту около 5 миллионов долларов, и это даст вам привилегии "зеленой" карты, а также это будет путь к гражданству. И состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту", - пояснил Трамп.

По словам министра торговли Говарда Лутника, эта карта заменит государственную программу виз для иммигрантов-инвесторов EB-5.

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"Конечно, им придется пройти проверку, чтобы убедиться, что они отличные глобальные граждане мирового уровня", - подчеркнул министр.

Трамп анонсировал, что продажа карточек начнется примерно через две недели, и предположил, что будет продано миллионы таких карточек. Также он подчеркнул, что, "с юридической точки зрения, это абсолютно законно".

На вопрос, будет ли он рассматривать продажу карточек российским олигархам, Трамп ответил:

"Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень приятные люди".

Последние заявления Трампа и его администрации

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп высказался о предстоящем визите в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. "Я слышал, что он приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он хочет", - сказал американский президент. По его словам, страны "почти договорились" по соглашению о полезных ископаемых Украины.

Также у Трампа предупредили, что Украина будет "немного несчастной" из-за соглашения с РФ. Впрочем, как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, "президент знает, как договориться лучше, чем кто-либо, кто когда-либо занимал должность американского президента".

Кроме того, недавно в администрации США высказались против передачи ядерного оружия Украине как альтернативы НАТО. Госсекретарь Марко Рубио назвал несерьезным заявление президента Украины Зеленского о том, что стране необходимо дать ядерное оружие для защиты от российской агрессии, если процесс вступления в НАТО затянется на годы или десятилетия.

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