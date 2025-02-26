Некоторых российских олигархов президент США называет "очень хорошими людьми".

Президент США Дональд Трамп может позволить российским олигархам получать гражданство Соединенных Штатов с помощью "золотой" карточки, которая будет стоить 5 миллионов долларов. При этом Трамп считает, что среди российских олигархов есть "очень хорошие люди", пишет Politico.

Как известно, Трамп 25 февраля анонсировал возможность для иностранных граждан получить американское гражданство, купив "золотую" карточку на сумму 5 миллионов долларов.

В частности, он не исключил такой возможности и для российских олигархов. Как отметил президент, он знает некоторых из них, и они "являются очень хорошими людьми".

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"Они уже не такие богатые, как были раньше. Я думаю, что они могут позволить себе 5 миллионов долларов", - цитирует Politico Трампа.

Издание отмечает, что российские олигархи - это состоятельные бизнесмены с политическими связями, которые в свое время получили выгоду от постсоветской приватизации в России, а также имеют влияние на политику, медиа, ключевые отрасли промышленности.

"Некоторые из самых печально известных российских олигархов - Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов - столкнулись с санкциями и спорами из-за их связей с Кремлем", - говорится в материале.

Также издание напомнило, что в своей последней речи из Овального кабинета в январе бывший президент США Джо Байден предупредил о росте сверхбогатой "олигархии" в Америке, которая представляет угрозу демократии в стране, и призвал граждан США защищать институты от "могущественных сил".

Последние заявления Трампа по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп сделал заявление относительно снятия санкций с России. Президент Соединенных Штатов Америки допустил снятие финансовых ограничений со страны-агрессора в будущем на каком-то этапе, при этом заявив, что пока речь об этом не идет.

Также недавно Трамп отказался называть кремлевского правителя Владимира Путина диктатором, несмотря на то, что ранее так назвал президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на вопрос журналиста о том, может ли он охарактеризовать Путина как диктатора, Трамп сказал: "Я не употребляю эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы посмотрим, как это все получится. Посмотрим, что произойдет".

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