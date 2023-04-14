10 апреля Госдеп признал Гершковича "неправомерно задержанным Россией".

Кремль может использовать арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, чтобы получить уступки от США, считает Институт изучения войны.

Накануне Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Путин лично одобрил арест Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже.

"Сообщение о личном участии Путина в первом со времен холодной войны аресте американского журналиста может свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает этот арест как расчетливую эскалацию, которую он попытается использовать в качестве рычага для получения уступок от США", - пишут эксперты.

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Гершковича задержали в РФ - что известно

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Он долгое время жил в России, работая на зарубежные издания. В течение последнего года писал для The Wall Street Journal.

Американца обвинили в шпионаже и тут же отправили в СИЗО. Свою вину журналист не признает, его дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Редакция The Wall Street Journal просила Белый дом жестко отреагировать на задержание Россией американского граждана, в том числе выдворить из Штатов российского посла и всех российских журналистов. Однако пока, как отметил президент США Джо Байден, такой вариант не рассматривается.

10 апреля Госдеп признал Гершковича "неправомерно задержанным Россией".

Стоит отметить, что накануне задержания Гершковича американские власти призывали своих граждан в РФ немедленно покинуть территорию России.

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