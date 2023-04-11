Президент также разговаривал по телефону со его семьей.

Президент США Джо Байден назвал задержание Россией американского журналиста Эвана Гершковича "полностью незаконным" и рассказал, что американские дипломаты до сих пор не получили доступ к нему.

"Мы четко даем понять, что происходящее является абсолютно незаконным, и мы это объявили", – сказал Байден перед отлетом в Ирландию.

Комментируя то, что сотрудники посольства США до сих пор не добились встречи с журналистом, Байден отметил: "Это не из-за отсутствия попыток".

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Как сообщает Wall Street Journal, во время авиаперелета Байден провел телефонный разговор с родителями репортера.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, во время разговора президент США "дал понять, что его команда национальной безопасности была и будет сосредоточена на обеспечении освобождения Эвана" и других незаконно удерживаемых Россией. В то же время она не раскрыла подробностей этого разговора, ссылаясь на вопросы конфиденциальности.

Эван Гершкович - кто это и за что его задержали

В конце марта в российском Екатеринбурге был задержан Эван Гершкович, 31-летний американец, чьи родители эмигрировали в США из Одессы и Москвы.

Он долгое время жил в России, работая на зарубежные издания. В течение последнего года писал для The Wall Street Journal.

Вскоре стало известно, что россияне выдвинули ему обвинения в шпионаже в пользу США, репортер попал в следственный изолятор.

Редакция The Wall Street Journal призвала администрацию Джо Байдена в ответ на задержание журналиста выслать посла России и всех российских журналистов, однако президент США отмечал, что этот вариант пока не рассматривается.

10 апреля Государственный департамент США признал Эвана Гершковича "неправомерно задержанным Россией".

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