Эван Гершкович стал первым американским журналистом, которого арестовали в России за последние 40 лет.

Российский диктатор Владимир Путин лично санкционировал арест американского репортера Эвана Гершковича. Об этом осведомленные источники рассказали изданию Bloomberg.

"Инициатива ареста американского репортера по обвинению в шпионаже впервые за почти 40 лет исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб", – говорят осведомленные в этом вопросе люди.

Отмечается, что первый со времен Холодной войны арест американского репортера в России указывает на растущее влияние сторонников жесткой линии в Кремле. Верх берут те, кто выступает за дальнейшую конфронтацию с Вашингтоном, считая ее необратимой.

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"Это свидетельствует о том, что, по мнению Путина, возврата к стабильным и надежным отношениям нет. Это должно стать настоящим тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада", — считает президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

Эксперт отмечает, что огромное внимание американской общественности к делу Гершковича поощряет Кремль к захвату новых заложников.

"Русские становятся гораздо более агрессивными, и они видели, что, когда вы берете в заложники высокопоставленных граждан США, вы получаете то, что хотите", — сказала Полякова.

Арест американского репортера в России

В конце марта российские спецслужбы задержали в Екатеринбурге постоянного корреспондента The Wall Street Journal в России Эвана Гершковича. Ему выдвинули обвинения в шпионаже в пользу США.

Редакция газеты призвала американские власти жестко ответить на арест своего репортера и выслать из США посла России и всех российских журналистов. Однако пока Джо Байден ограничился устными возмущениями по поводу "полностью незаконного" ареста американского гражданина.

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