Несмотря на предварительное согласие Вашингтона, около 60 ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 до сих пор не получили окончательного разрешения на передачу Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, хотя Вашингтон уже согласовал их поставку. Часть боеприпасов хранится в европейских арсеналах и финансируется западными союзниками Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о ракетах PAC-3 и PAC-2 американского производства. Среди них – около 40 перехватчиков PAC-3, поставка которых была запланирована на период с сентября по декабрь. Однако ни одна из этих поставок до сих пор не была одобрена для передачи Украине.

Еще около 20 ракет PAC-2, более старой модификации Patriot, также выделены для Украины, но они ожидают разрешения на поставку.

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Украина неоднократно заявляла об острой необходимости в дополнительных ракетах-перехватчиках для противодействия все более интенсивным российским ракетным и дронным атакам.

Как сообщает FT, отдельная попытка получить разрешение США на производство Украиной собственных ракет-перехватчиков Patriot также была задержана в Пентагоне.

Представитель американского оборонного ведомства заявил изданию, что политика США в отношении поддержки Украины не изменилась. В то же время он отказался от дополнительных комментариев относительно конкретных поставок.

"Министерство обороны предпринимает ряд параллельных шагов для ускорения трансатлантического промышленного сотрудничества в области системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot с европейскими партнерами и Украиной и продолжает эту работу по сей день", – заявил представитель Пентагона.

США одобрили продажу Украине 500 ракет Patriot за $2,1 млрд

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце США одобрили продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 общей стоимостью около 2,1 млрд долларов.

Однако их поставка ожидается не ранее начала 2030-х годов.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина будет получать в среднем 12 ракет в месяц в 2026 году. Он добавил, что речь идет и о значительном дефиците систем NASAMS, которые также входят в пакет, который Украина ожидает от США. Президент Украины добавил, что их оплатили европейцы, поскольку все это в рамках программы PURL. Зеленский рассказал, что ежедневно ведет переговоры, но некоторые страны не хотят продавать ракеты, потому что общество боится, что у них ничего не останется.

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