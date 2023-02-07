В то же время в Сирии боевики ИГИЛ воспользовались трагедией, чтобы бежать из тюрьмы.

Число жертв землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии 6 февраля, превысило отметку в 4,3 тысячи человек.

По данным Anadolu, стихийное бедствие унесло жизни 2921 человека. Кроме того, еще 15834 - получили ранения различной степени тяжести.

В то же время в Сирии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 1,4 тысячи человек, еще более 3 тысяч - травмированы.

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Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, около 20 боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в городе Раджу на севере Сирии, воспользовавшись стихийным бедствием. Всего там под контролем протурецких сил содержится около 2 тысяч человек, около 1,3 тысячи из них подозреваются в причастности к деятельности "Исламского государства".

"После землетрясения заключенные начали бунтовать и захватили часть тюрьмы. В здании тюрьмы треснули стены и двери", - рассказал сотрудник тюрьмы.

Землетрясения в Турции и Сирии

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов: в 04:17 и в 13:24 по местному времени.

МИД Украины получает обращение о том, что украинцы, проживающие в районах, где произошли землетрясения не выходят на связь.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что число погибших в результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции может вырасти в восемь раз

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