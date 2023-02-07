Спасатели продолжают искать людей под завалами.

Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля, возросло до 2 тысячи 379 человек.

Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, пишет Anadolu. По последним данным, из-под завалов удалось спасти 7 тысяч 840 человек. 14 тысяч 483 получили ранения. В Сирии количество погибших составляет 1293, раненых - 3411.

Во Всемирной организации здравоохранения предупреждали, что число погибших в результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции может возрасти в восемь раз, поскольку спасатели продолжають находить под завалами пострадавших.

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"К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастает на следующей неделе", - заявил старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе в комментарии BBC.

Землетрясения в Турции и Сирии

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов: в 04:17 и в 13:24 по местному времени.

В сети появилось множество фотографий и видео с разрушенными домами. Под завалами остаются люди, их ищут спасатели.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что получают обращения о том, что украинцы, проживающие в районах, где произошли землетрясения, не выходят на связь.

Вечером сообщалось, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 2300 человек.

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