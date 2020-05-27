В латвийском Сейме одобрили закон на случай вторжения в страну "зеленых человечков"

Соответствующие изменения намерены внести в закон о нацбезопасности страны.

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала подготовленные Министерством обороны страны поправки к закону, регулирующему военные действия в случае угрозы государству.

Как пишет Delfi, в этот закон включен план действий и на случай вторжения "зеленых человечков".

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"Закон о Национальной безопасности предусматривает действия на случай вторжения другого государства - и "традиционными" способами, и более новыми, например, с помощью беспилотников и кибератак на важнейшие информационные системы страны и системы управления военными кораблями и самолетами", - отмечает издание.

Также указано, что в число ситуаций, угрожающих государству, включено появление военных без опознавательных знаков - так называемых "зеленых человечков", вроде тех, что появились в 2014 году во время аннексии украинского Крыма.

Как сообщал УНИАН, ранее в Латвии приняли резолюцию против переписывания истории со стороны РФ.

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