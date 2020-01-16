В Латвии приняли резолюцию против переписывания истории со стороны РФ

Депутаты просят международное сообщество обратить внимание на заявления российских чиновников.

Латвийский Сейм проголосовал за резолюцию о недопустимости искажения истории Второй мировой войны.

Как сообщает латвийский портал Delfi, в документе содержится призыв к международному сообществу обратить внимание и критически оценить усилия российских чиновников по переписыванию истории Второй мировой войны и оправданию оккупации и аннексии Латвии.

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Также отмечается, что, приуменьшая роль пакта Молотова-Риббентропа и отрицая факт оккупации и аннексии, российские чиновники выступают против конституционных основ Латвии и вводят международное сообщество в заблуждение относительно роли СССР в развязывании Второй мировой войны.

Латвийские депутаты назвали недопустимыми попытки чиновников из РФ отрицать исторические факты о причинах, ходе и завершении Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе и уйти от ответственности за преступления, совершенные во время советского тоталитарного режима.

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19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне. По его словам, у СССР не было иного выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

Как сообщал УНИАН, Латвия не намерена поднимать "территориальный вопрос" с РФ.