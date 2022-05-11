Он призвал заблокировать недвижимость и яхты, принадлежащие россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Мальту не транспортировать российскую нефть и остановить действующие привилегии для граждан РФ.

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед парламентом Мальты.

Зеленский отметил, что наиболее болезненным для России, которая ведет агрессию в отношении Украины, является потеря доходов от экспорта энергоресурсов, от торговли ими, а также полная блокада банковских операций.

Он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты – это необходимое условие для прекращения российского вторжения в Украину.

"Я знаю, что для вас, а также для некоторых других европейских стран это очень чувствительная тема. Учитывая, что суда под вашим флагом используются для транспортировки, в частности, и российской нефти. Но каждый доллар и каждый евро, которые вы можете заработать на этом, будут перекрыты очень крупными и болезненными потерями, если все же не удастся остановить продовольственный кризис – а следовательно, и миграционный кризис – и если российское вторжение пойдет дальше в Европу", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что после тысяч военных преступлений российской армии в Украине, после тысяч убийств, тысяч пыток, изнасилований, грабежей "принимать на своей земле людей с российским паспортом и тем более – связанных формально или неформально с русским государством – теперь это опасность для всех европейцев и также для мальтийцев".

Он подчеркнул, что пришло время остановить действующие привилегии для граждан России, "начиная от золотых паспортов с привилегиями и заканчивая двойным гражданством".

"Не позволяйте, пожалуйста, использовать себя, не позволяйте использовать свой остров", - сказал Зеленский, обращаясь к парламенту Мальты.

При этом он призвал проверять, кто из россиян пытается скрыться, используя "именно вашу юрисдикцию и вашу землю".

"Блокируйте недвижимость, яхты и счета, которые принадлежат россиянам, деятельность российских IT - и блокчейн-компаний, российские пропагандистские каналы. Это в России уже давно по большей части не просто бизнес. А структуры, связанные с агрессивным российским государством", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что верит в поддержку Мальты и в то, что вскоре мы сможем развивать наше сотрудничество в объединенной Европе на новом уровне, когда Украина получит сначала статус кандидата, а затем и полноправное членство в Европейском Союзе.

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