Зеленский стремится услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский начал телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Президент Украины проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - отметил Никифоров.

Видео дня

Также информацию о том, что телефонный разговор начался, в социальной сети X (Twitter) подтвердил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

По его словам, Трамп находится в Овальном кабинете и общается с Зеленским.

Новость дополняется...

Что известно о разговорах Трампа с Зеленским и Путиным

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 марта, Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом будет обсуждать детали следующих шагов как двигаться дальше, потому что без Украины невозможно закончить войну справедливым миром.

Также Зеленский хочет услышать от Трампа детали его разговора с Путиным. Он высказался о разговоре Трампа и Путина, заявив, что Украина "не салат и не компот" для кремлевского диктатора.

"Мы не салаты, не компот для этого человека, несмотря на его аппетиты. И поэтому без нас о нас, я считаю, договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", – подчеркнул президент.

Кроме того, в Китае тоже отреагировали на разговор Трампа и Путина. Там вновь напомнили о поддержке диалога, как инструмента к установлению мира в Украине. В частности, Пекин "приветствует усилия, направленные на достижение прекращения огня".

Вас также могут заинтересовать новости: