По его словам, в ближайшее время Майк Уолтц и Марко Рубио опубликуют более подробное заявление по итогам разговора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

В частности, как отметил Трамп, он только что провел очень хороший телефонный разговор с Зеленским. Этот разговор длился около одного часа.

"Большая часть обсуждения основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным для того, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины", - заявил Трамп.

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По словам президента США, "мы находимся на верном пути", и по этой причине он обращается к государственному секретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Волцу с просьбой "предоставить точное описание оговоренных пунктов".

Разговор Трампа из Зеленским и Путиным - детали

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отмечал, что во время общения с Трампом хотел услышать подробности разговора американского президента с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вместе с тем, президент Украины намерен обсудить с президентом США детали следующих шагов как двигаться дальше, потому что без Украины невозможно закончить войну справедливым миром.

Вчера, 18 марта, Трамп провел разговор с Путиным. Как сообщил президент США, во время общения с Путиным обсуждали "многие элементы договора о мире".

Трамп утверждал, что с Путиным было договорено о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что "мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, наконец, конец этой ужасной войны между Россией и Украиной".

В то же время по итогам разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом в Кремле выступили с заявлением, в котором были озвучены требования о введении 30-дневного перемирия. Путин потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

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