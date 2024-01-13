Появилось подтверждение, что президент Украины выступит на "Всемирном экономическом форуме".

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением в Давосе (Швейцария).

Как отмечается на сайте "Всемирного экономического форума", который будет проходить 15-19 января, выступление украинского лидера состоится днем 16 числа. Его специальное обращение будут транслировать в рамках панели "Достижения безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Участие в этой панели также примут основатель "Всемирного экономического форума" Клаус Шваб и его президент Бьорге Бренде.

Видео дня

Что известно о форуме в Давосе

14 января в Давосе на полях "Всемирного экономического форума" состоится четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по имплементации пунктов украинской Формулы мира.

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что цель этой встречи, на которой будут сопредседать федеральный советник Игнацио Кассис и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, будет касаться завершения переговоров на уровне советников по нацбезопасности относительно принципов установления долговременного и справедливого мира в Украине. Эти принципы должны сформировать основу для следующих этапов мирного процесса.

Участие в мероприятии примут более 80 делегаций. Внимание будет сосредоточено на Формуле мира, начатой Зеленским в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: