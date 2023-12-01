Ожидается, что следующая встреча по этому формату должна состояться в следующем году.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с болгарским премьер-министром Николаем Денковым подтвердил, что саммит по украинской "формуле мира" в этом году проводить не будут.

Как сообщается на сайте Офиса президента, следующая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по дальнейшей имплементации украинской "формулы мира" запланирована на начало 2024 года.

Также стороны обсудили актуальные оборонные потребности Украины, в частности, усиление возможностей украинских Воздушных сил и артиллерии.

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"Лидеры также обсудили взаимодействие двух стран в контексте евроинтеграционного пути Украины. Глава государства отметил важность единства стран по поддержке европейской интеграции Украины и многолетней помощи объемом 50 млрд евро", - сообщает ОП.

Украинская "формула мира"

Как ранее сообщал УНИАН, 28 октября на Мальте прошел двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине. Во встрече советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике относительно ключевых принципов мира в Украине и мире приняли участие представители 66 стран международных организаций. На предыдущей встрече было 42 делегации.

В ОП подчеркивали, что вероятность изменений в 10 пунктах формулы мира не допускается и структурно они останутся такими, какими были произнесены Зеленским в прошлом году в Индонезии, во время саммита G20.

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